В Болгарии нашли брошенный грузовик с телами 18 погибших мигрантов. Они несколько дней были в холоде и не ели

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CentralAsia (CA) - Полиция Болгарии обнаружила брошенный грузовой автомобиль с афганскими мигрантами. В его кузове были найдены тела 18 человек, включая ребенка, сообщает Reuters.

По данным МВД Болгарии, грузовик перевозил лес и нелегальных мигрантов, спрятанных внутри. Сообщается об аресте 4 человек.

Мигранты нелегально пересекли границу с соседней Турцией и два дня прятались в лесу, прежде чем их погрузили в грузовик недалеко от города Ямбол на юго-востоке Болгарии, пишет издание.

Министр здравоохранения Асен Меджидиев заявил, что 34 мигранта, в том числе пятеро детей, были доставлены в больницы в Софии, некоторые из них находятся в критическом, но стабильном состоянии. Полиция пытается установить личности сбежавших водителей грузовика.

«Тем, кто был заперт в этом грузовике, не хватало кислорода. Они мерзли, не ели несколько дней, испытывали острую жажду», - заявил Меджидиев.

В 2015 году троих болгарских водителей грузовиков арестовали и позже обвинили в смерти 71 мигранта, которых нашли мертвыми у австрийской магистрали.

Болгария расположена на пути, по которому мигранты с Ближнего Востока и Афганистана въезжают в Европейский Союз.