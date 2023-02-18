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В Украине официально запустили нейросеть ChatGPT. Что она умеет?
// searchenginejournal.com
Предыстория: От кода к статье. Что такое нейросеть ChatGPT и кого она оставит без работы?

CentralAsia (CA) -  Нейросеть ChatGPT теперь доступна в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину изъяли из списка стран, в которых блокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды. Спасибо компании OpenAI за правильное и вполне логичное решение. Страна, борющаяся за свободу и прогресс, имеет право на доступ к революционным технологиям», - пишет Федоров.

Нейросеть ChatGPT - это чат-бот на основе искусственного интеллекта, который был презентован в конце ноября прошлого года и буквально взорвал мир.

«Страна» подробно писали о том, как он работает.

Уже есть случаи, когда «искусственный разум» писал медицинские заключения и судебные вердикты, не говоря уже о «безобидных» школьных домашних заданиях и студенческих эссе. ChatGPT может писать тексты, создавать картинки и видео, работать вместо айтишников (например, продуцировать программные коды). И этим уже заинтересовались не только те, кто хочет переложить на искусственный интеллект часть своей работы, но и бизнес.

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