Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 46 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 642, сообщило Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям при МВД (AFAD). Общее число погибших в Сирии достигло 5 800 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, но там число жертв не менялось уже несколько дней, пишет Аljazeera.

Глава AFAD Юнус Сезер также сообщил, что спасательные работы в городе Кахраманмараш, самом близком к эпицентру толчков, близки к завершению. «У нас осталось 19 зданий в Кахраманмараше, и продолжаются работы на объекте Чинар в Адыямане. Поисково-спасательные работы будут в значительной степени завершены завтра вечером» - его слова приводит Milliyet.

По словам Сезера, из зоны землетрясения эвакуировано более 430 тыс. человек, выполнено 50% работ по оценке ущерба.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.

Число жертв последнего землетрясения в Хатае еще уточняется. Всего результате землетрясений в Турции получили травмы разной степени тяжести более 100 тысяч человек, сообщает Турецкая служба Би-би-си.

За медицинской помощью обратилось гораздо больше людей, говорит министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его информации, число первичных медицинских осмотров в городах, пострадавших от стихийного бедствия, за первые 12 дней достигло 962 тыс. человек. В ООН же общее число пострадавших от землетрясений оценивают в 5,2 млн.

Коджа добавил, что в больницах по-прежнему остаются более 6 тыс. пострадавших. Более 13 тысяч уже выписаны, добавил он.