Талибы призвали Болгарию наказать убийц мигрантов из Афганистана

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CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Афганистана, сформированное движением «Талибан», призвало власти Болгарии наказать виновных в смерти нелегальных мигрантов, которых нашли мертвыми в грузовике в Софии. Об этом говорится в заявлении талибов, передает Аfintl.

«Мы хотим, чтобы все международные организации и особенно принимающая страна арестовала и передала в руки закона торговцев людьми», — говорится в сообщении МИД Афганистана.

17 февраля болгарская полиция арестовала семь человек в связи со смертью от удушья 18 нелегальных мигрантов, в том числе ребенка, из Афганистана, сообщает Al Arabiya. Они были найдены в брошенном грузовике неподалеку от Софии. По предварительным данным, машина занималась транспортировкой лесоматериалов и перевозила 52 человека, которые прятались под деревянными досками. Афганцы, как уточняет AFP, ехали из Турции в Западную Европу. Болгария находится на границе с Турцией и открывает мигрантам доступ к европейским странам.

Чиновник Болгарии в разговоре с агентством уточнил, что подозреваемый, который мог возглавлять перевозку мигрантов, есть среди арестованных. Ранее он привлекался по аналогичным обвинениям и был приговорен к пяти месяцам лишения свободы условно за торговлю людьми.

34 человека, которые находились в грузовике и выжили, были госпитализированы. По словам старшего врача больницы Пирогова в Софии Спаса Спаскова, некоторые из них лечатся от отравления угарным газом из-за того, что надышались выхлопами от грузовика.

«У них был очень ограниченный доступ к воздуху, не было воды, поэтому они сильно обезвожены. Они не ели несколько дней», — сказал Спасков.

После того как в 2021 году «Талибан» установил контроль над Афганистаном, многие жители стали покидать страну. В связи с этим совет Евросоюза заявил, что увеличит помощь третьим странам, которые будут принимать большое количество беженцев.