Сестра Ким Чен Ына обещала не брать на прицел ракет Сеул

Ким Ё Чжон

CentralAsia (CA) - Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян не намерен направлять межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) на Южную Корею. Ее комментарий последовал после того, как КНДР в субботу, 18 февраля, запустила такую ракету в сторону Японского моря. Как сообщил сегодня Пхеньян, она пролетела 989 км за 67 минут и упала в море, максимальная высота полета составила 5,77 тыс. км.

«Отребье Южное Кореи не должно совать нос во всякое дело, как сейчас, выдавая себя за «смелого». Им лучше думать, какую беду повлекут за собой такие акты. Для глупых: никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи»,— говорится в ее заявлении на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

Пхеньян считает, что Вашингтон и Сеул ставят своей целью приобретение военного превосходства и занятие «доминирующей позиции на Корейском полуострове». «Это день ото дня, час от часу нарушает стабильность в регионе и обостряет обстановку»,— добавила она. Ким Ё Чжон призвала США прекратить «обманывать мир болтовней, что они не враждебны в отношении КНДР и готовы к диалогу». По мнению КНДР, эти разговоры направлены на то, чтобы выиграть время.

Накануне власти КНДР провели второй за год запуск баллистической ракеты. На сайте ЦТАК сообщается, что власти страны провели испытания ракеты «Хвасон-15». Ракета упала в Японское море. Днем ранее власти КНДР обещали ответить на совместные учения Южной Кореи и США на Корейском полуострове.