Власти Канады остановили поиски сбитого воздушного объекта

CentralAsia (CA) - Канадские власти вслед за США прекратили поиски сбитого в их воздушном пространстве воздушного объекта. Об этом сообщает National Post со ссылкой на канадскую полицию.

Как рассказали власти, поиски объекта усложнились из-за снегопада. Конная полиция обыскала район предполагаемого падения обломков, но не обнаружила их.

Накануне американские военные также рассказали, что не смогли найти обломки. По этой причине поиски прекращены.

Спустя почти неделю, после того как военные США сбили над побережьем Южной Каролины китайский зонд, Белый дом объявил о сбитом летающем объекте над Аляской, его обломки упали в море. В ночь на 12 февраля летающий объект сбили над Канадой, а вечером американские военные сбили неопознанный объект над озером Гурон, на американско-канадской границе. Принадлежность объектов неизвестна.