Алиев предложил установить КПП на армяно-азербайджанской границе

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, которая прошла при участии с госсекретарем США Энтони Блинкеном, предложил установить на границе двух стран контрольно-пропускные пункты, передает РБК.

По мнению Алиева, такие пункты следовало бы открыть на обоих концах так называемого Зангезурского коридора (продвигаемого Баку транспортного маршрута, который бы проходил через Сюникскую область Армении и соединил бы основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой), а также на границе между Лачинским районом и Арменией. «Мы сделали такое предложение, мы сделали это сегодня официально. Ранее это предложение передавалось по неофициальным каналам», — сказал президент.

Армения не озвучила свою позицию, а США и ЕС считают это предложение логичным, заявил Алиев. По его словам, без открытия КПП невозможна делимитация границ.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что Лачинский коридор должен быть открыт и быть вне контроля Азербайджана. Он призвал международное сообщество обратить внимание на эту ситуацию, предупредив о «необратимых гуманитарных последствиях» для армян, живущих в непризнанном Нагорном Карабахе.

Блинкен на встрече с Алиевым и Пашиняном также указал на необходимость свободного передвижения по Лачинскому коридору и предложил открыть другие транспортные маршруты, сообщает пресс-служба Госдепа. Госсекретарь отметил «значительный прогресс», которого Баку и Ереван достигли за последние месяцы на пути к мирному соглашению.

Лачинский коридор — горный маршрут, по которому проходит автодорога, соединяющая армянский город Горис и центр Карабаха Степанакерт. 12 декабря МИД Армении сообщил о блокировке пути группой неизвестных, представившихся экоактивистами.