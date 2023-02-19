Ученые зафиксировали более 6 тыс. афтершоков в Турции после землетрясений за 12 дней

CentralAsia (CA) - Число афтершоков в Турции после катастрофических землетрясений 6 февраля превысило шесть тысяч, для страны это норма за четыре месяца, заявило в воскресенье Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

«Число афтершоков с 6 февраля превысило 6040 – в обычное время это количество землетрясений, фиксируемых в Турции за четыре месяца», - заявил на брифинге глава управления Орхан Татар.

По его словам, один афтершок был магнитудой 6,6, порядка 40 варьировались в магнитуде от 5 до 6 баллов, еще 436 достигли мощности в 4-5 баллов.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в обеих странах превысило 46 тыс. человек.