Южная Корея и США ответили на запуск ракеты КНДР совместными учениями

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CentralAsia (CA) - Южная Корея и США провели совместные военно-воздушные учения, в рамках которых был задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Учения проводятся в ответ на запуск ракеты КНДР, который был произведен накануне, 18 февраля.

По данным агентства, в учениях задействовали южнокорейские истребители F-35A и F-15К, американские самолеты F-16. Количество бомбардировщиков B-1B не уточняется. Как сообщает Yonhap, в учениях участвовали около десяти самолетов обеих сторон. Они пролетели над Желтым и Восточным морем, а затем над южной частью региона.

В Объединенном комитете начальников штаба заявили, что учения доказывают оборонительные возможности Южной Кореи и США, а также приверженность Вашингтона защищать Сеул.

Накануне КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По оценкам Минобороны Японии, ракета летела около часа на высоте 5,7 тыс. км и пролетела расстояние около 900 км.

Как сообщал Reuters, в скором времени США и Южная Корея планируют провести командные штабные учения для совершенствования работы американских ядерных сил. В марте страны планируют провести учения Freedom Shield. В Северной Корее пригрозили «беспрецедентным решительным ответом», если Вашингтон и Сеул продолжат проведение учений.