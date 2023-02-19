В Казахстане зарегистрировали 359 кандидатов в мажилис по одномандатным территориальным округам

CentralAsia (KZ) - Центральная избирательная комиссия Казахстана подвела итоги кампании выдвижения кандидатов в мажилис парламента и маслихаты по одномандатным округам.

«Мажилис парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам. Всего было выдвинуто 609 кандидатов по 29 одномандатным округам, из них 84 кандидата выдвинулись общественными объединениями и политическими партиями, 525, или 86,2% – самовыдвиженцы», – сказал на заседании заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.

Зарегистрировали 435 кандидатов – в среднем по 15 кандидатов на один мандат. Больше всего кандидатов выдвинулись в округах №1 и №2 в Астане – 41 и 42 кандидата соответственно. 37, 33 и 34 кандидата выдвинулись в округах №3, №4 и №5 в Алматы. Меньше всего кандидатов выдвинулись в округе №25 в Туркестанской области – всего пять.

В числе зарегистрированных 359 кандидатов, или 82,5%, – самовыдвиженцы. 76 кандидатов, или 17,5%, выдвинулись от семи политических партий. 80% кандидатов – мужчины. Средний возраст выдвиженцев – чуть менее 50 лет. Самый молодой кандидат и самый возрастной кандидат проживают в Алматы.

Среди кандидатов есть представители 10 национальностей.

Кроме того, в Казахстане насчитывается 223 маслихата, в которых 3415 мандатов, из которых 3081 избирается по мажоритарной основе.

"Это половина состава областных, городов республиканского значения и столицы, а также депутаты маслихатов городов и районов. По данным ТИК, на 3081 депутатское место выдвинулось 10288 кандидатов – более трёх на одно место. По одномандатным избирательным округам областного уровня зарегистрирован 1451 кандидат, на уровне города – 2114 и на уровне районов – 6732 кандидата. 61, 8% – самовыдвиженцы, 38,2% выдвинуты политическими партиями и иными общественными объединениями", – сообщил Константин Петров.

По данным ЦИК, 72,8% кандидатов в депутаты маслихатов – мужчины, 27,2% - женщины. Средний возраст кандидатов – 42,6 года. Самый молодой кандидат проживает в Павлодарской области, самый возрастной – в Астане. Всего выдвинулись представители 39 национальностей.

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