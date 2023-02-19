Эрдоган отказался переносить дату президентских выборов в Турции, - СМИ

Реджеп Тайп Эрдоган

CentralAsia (CA) - Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил оставить прежнюю дату президентских выборов, которые планируется провести 14 мая, хотя его штаб предлагал перенести их на 18 июня, пишет газета Hürriyet. Перенести дату выборов предлагали из-за последствий крупнейшего в истории страны землетрясения.

Вопрос о возможном переносе даты выборов подняли в среду, 15 февраля, на заседании Центрального исполнительного совета ПСР (Партия справедливости и развития) при участии Эрдогана. На встрече обсуждалось, что в случае проведения выборов 14 мая могут возникнуть проблемы с составлением списков избирателей, так как работы по ликвидации последствий в зонах землетрясений еще ведутся.

О том, что всеобщие выборы в Турции могут отложить, сообщала ранее Habertürk со ссылкой на источники, причем речь шла о переносе даты выборов на срок от шести месяцев до года. Высшая избирательная комиссия (YSK), которая принимает окончательное решение, должна объявить, что из-за последствий землетрясения выборы в четырех провинциях будет абсолютно невозможно организовать, а еще в шести регионах — невозможно отчасти, передавали собеседники газеты.

По закону всеобщие выборы в Турции (президентские и парламентские) должны состояться до 18 июня. Однако 22 января глава государства сообщил, что они пройдут на месяц раньше — 14 мая.

В ночь на 6 февраля произошло самое разрушительное в истории Турции землетрясение, затронувшее десять турецких провинций, а также регионы Сирии. По последним данным, в Турции число погибших составляет 40 642 человека, разрушено около 211 тыс. зданий.