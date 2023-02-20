Битва умов: монгольские близняшки померятся смекалкой с китайскими лучшими умами

CentralAsia (MNG) - Самое крупное китайское шоу с миллиардами зрителей приглашает к участию монгольских близнецов.

Чемпионки мира по запоминанию спортсменки-близнецы Мөнхшур и Энхшур выступят в китайском шоу «The Most Powerful Brain»

В 2018 году успехи чемпионок мира по запоминанию, мастеров спорта международного класса Мөнхшур Нармандах и Энхшур Нармандах официально зарегистрированы в Книге рекордов Гиннеса.

Монгольская спортсменка Мөнхшур без ошибок запомнила 5 445 цифр за 30 минут. Ее сестра Энхшур точно по порядку перечислила колоду, которая состояла из 1924 карт, запомнив их всего за 60 минут.

Недавно они получили приглашение участвовать в шоу «The Brain» телеканала корпорации Jiangsu Broadcasting Corporation в Китае, где им предстоит соревноваться с двумя лучшими спортсменами страны.

«The Brain» (最强大脑 «The Most Powerful Brain») — это китайское научное реалити-шоу и шоу талантов, созданное в Германии. Цель шоу - найти людей с исключительными умственными способностями. Это шоу производится компанией Endemol и на сегодняшний день продано во многие страны Европы, Китая, России и США.

Кстати, в 2016 году шоу выиграл Энхмөнх Эрдэнэбатхаан, спортсмен Монгольской интеллектуальной академии, международный мастер памяти. Также, когда программа вышла в эфир, ее посмотрели более 300 миллионов человек. Так, в этом шоу против монгола играла целая команда китайских интеллектуальных мастеров. Он был уверен в себе и верил, что сможет победить соперников, которых поддерживают миллиарды жителей Китая. И победил со счётом 2:0.

источник: man.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения