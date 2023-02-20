Монгольская звезда Ананд собирается взять штурмом Мировой тур FIBA 3x3 2023

CentralAsia (MNG) - После прорыва в Мировом туре FIBA 3x3 2022 восходящая звезда Монголии Ананд Ариунболд намерен в этом году вывести свою увлекательную игру на новый уровень.

25-летний игрок зарекомендовал себя как один из лучших игроков в Азии, набрав в среднем 7 очков в Мировом туре в качестве лидера Sansar MMC Energy, и он участвовал в кампаниях Монголии на Crelan FIBA 3x3 World Cup 2022 и FIBA 3x3 Asia. Кубок 2022.

Он заявил о себе как о настоящей сделке, поджег соперников на Manila Masters, где набрал 30 очков в 4 играх.

6 футов. 5-дюймовый (1,96 м) огнемет, вылитый в ведра со стилем, отмеченным долговязым Анандом, обладающим безумной способностью крутить свое тело в воздухе, как олимпийский гимнаст.

Благодаря своей нелепой способности делать броски Ананд был признан болельщиками самым зрелищным игроком Мирового тура FIBA 3x3 2022.

Он обыграл некоторых из лучших игроков 3x3, таких как Страхиня Стоячич (Ub Huishan NE) и Тибо Вервурта (Antwerp), чтобы подчеркнуть свою популярность среди болельщиков.

Поскольку он неуклонно растет в 3x3, следующей задачей, стоящей перед Анандом в этом году, является признание среди элиты мирового тура.

Для этого ему нужно помочь Сансару более регулярно участвовать в мировом турне, поскольку в прошлом году он квалифицировался только на Masters в Маниле и Себу.

Возможно, пришло время и Ананду забрать монгольский факел у своего талисмана Дэлгэрням Даваасамбуу, который лидировал по результативности на чемпионатах мира и Азии.

32-летний Дэлгэрням был пионером в распространении 3x3 в Монголии, где игра с одним обручем является самым популярным командным видом спорта в этой стране, не имеющей выхода к морю в Восточной Азии.

Дэлгэрням, построенный как бык, символизирующий героя страны Чингисхана, также является лидером Ulaanbaatar MMC Energy, которая долгое время была лучшей командой Монголии и регулярно участвовала в мировом турне.

Но если Ананд поднимется на уровень выше, то Сансар вполне может стать новыми лидерами Монголии, которые становятся рассадником талантливых игроков 3х3 из-за профессионального статуса игры в этой стране.

Поскольку Кубок Азии 2023 года в Сингапуре должен открыть сезон 3x3 в марте, мы скоро увидим, совершил ли Ананд Ариунболд скачок в своей карьере.

Одна вещь, которую мы знаем точно, это то, что он выпустит множество сумасшедших движений на корте Энлио, к большому удовольствию своего растущего числа поклонников.

источник: ФИБА

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