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Цэцэнцэнгэл завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Тель-Авиве. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  16-18 февраля в Тель-Авиве прошел турнир Большого шлема по дзюдо.

Победителем в категории свыше 100 кг становится монгол Цэцэнцэнгэл Одхуу, выиграв в финале у Ушанги Кокаури из Азербайджана. Выиграв золотые медали в Абу-Даби в 2021 году и в Париже в прошлом году, это его третий титул Большого шлема.

Победителем в категории до 90 кг становится Бека Гвиниашвили, в финале он уверенно выиграл венгра Кристиан Тот. Бронза у монгола Алтанбагана Гантулга и Мехдиева из Азербайджана.

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