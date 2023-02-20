Монгольские спасатели вернувшись домой, выразили соболезнования народу Турции

- Монголия, происшествия
- 9:26, 20 февраля 2023
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CentralAsia (MNG) - Группа монгольских спасателей, завершив работы в Турции, вернулась на родину.
В турецком аэропорту монгольские спасатели выразили соболезнования тем, кого спасти не удалось, всем пострадавшим от страшного землетрясения в стране и всему турецкому народу.
Монгольская поисково-спасательная группа в Турции спасла восемь человек с начала своей операции после двух мощных землетрясений, которые произошли на прошлой неделе в южных регионах Турции.
А также полевой армейский госпиталь ВС Монголии оказал экстренную помощь пострадавшим.
В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).
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