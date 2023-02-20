Состоялось обсуждение покупки LRT для Улан-Батора из Чунцина по заводской цене

CentralAsia (MNG) - Использование автомобилей столичными жителями, чрезмерная концентрация и пробки на дорогах увеличиваются с каждым годом. Поэтому для решения проблем планировалось введение LRT в общественном транспорте. Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн работал в Чунцине, Китай, и изучает городской опыт общественного транспорта, такого как LRT, метро и монорельс.

Чтобы уменьшить чрезмерную концентрацию и заторы на дорогах, было изучено внедрение решений для краткосрочного общественного транспорта. В частности, мэр обсудил с руководством завода Chongqing Metro возможность приобретения LRT по заводским ценам.

«В Улан-Баторе, где проживает более половины населения Монголии, или 1,6 млн человек, пришло время внедрять метро и LRT, которые экономят время людей за счет диверсификации общественного транспорта. В последние два года проводятся исследования по внедрению международного опыта и передовых технологий осуществлено в рамках децентрализации города и уменьшения загруженности», — сказал Сумъяабазар.

«Ввоз легковых поездов из Японии и Германии в 2-3 раза дороже, чем из Китая. Поэтому мы ознакомились с заводом, и легковой поезд, который ввел евростандарт, может работать в экстремальных климатических условиях Монголия, и дешевле по цене. Также обсуждалась возможность поставок LRT и монорельса с этого завода в Чунцине по заводской цене».

«Легкие поезда нашего завода были испытаны для использования в экстремальных климатических условиях с температурой до 40 градусов. Например, монорельс в настоящее время используется в провинции Цзилинь и Чанчуне, а монорельс введен в общественный транспорт в семи городах мира, включая Японию. Это транспортное средство имеет такие преимущества, как маневренность на коротких дистанциях и низкий уровень шума», —сказал заместитель директора Чунцинского метрополитена Сяо Цзинфэй.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения