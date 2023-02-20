Ван И призвал к более тесному сотрудничеству между Китаем и Монголией

CentralAsia (MNG) - Ван И, директор канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), в пятницу призвал к более тесной координации и сотрудничеству между Китаем и Монголией в международных и региональных делах.

Китай и Монголия как соседи должны укреплять обмены и сотрудничество, сказал Ван И, также являющийся членом Политбюро ЦК КПК, во время краткой встречи в кулуарах 59-й Мюнхенской конференции по безопасности министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Батцэцэг заявила, что надеется на сохранение динамики двусторонних обменов на высоком уровне в этом году и расширение взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

Ван И прибыл в Мюнхен в пятницу после своих визитов во Францию и Италию в начале этой недели и, как ожидается, выступит с речью на китайской сессии Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. Он продолжит свои визиты в Венгрию и Россию после остановки в Германии.

источник: 台账

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