Талибы запретили празднование Дня святого Валентина в Афганистане

CentralAsia (CA) - День святого Валентина, который ежегодно отмечается во всем мире 14 февраля, был запрещен талибами в этом году в Афганистане, и покупка любых товаров, связанных с Днем святого Валентина, была запрещена. Полиция нравов «Талибана» в понедельник предупредила магазины, чтобы они не продавали покупателям цветы по этому случаю, пишет Кhaama.

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока «Талибана» предупредило население Кабула, чтобы оно не праздновало День святого Валентина. По словам представителей талибов, это чужая культура, поэтому принятие западной культуры несовместимо с мусульманской общиной.

До возвращения талибов к власти в августе 2021 года люди праздновали День святого Валентина, как и любое другое событие, в больших количествах. Торговые центры и магазины в центре Кабула были украшены красными воздушными шарами и всевозможными розами.

Пары и влюбленные обычно тусовались и наслаждались обществом друг друга в относительно мирной обстановке и обменивались подарками и сладостями. Однако теперь все это ушло, в призрачном городе наступила полная тишина, без каких-либо признаков такого ликования и торжества.

Чиновники «Талибана» не выказывали большого сопротивления празднованию Дня святого Валентина в прошлом году. Однако в этом году они предупредили общественность и оказали серьезное сопротивление празднованию этого праздника.

«У широкой общественности нет выбора, кроме как подчиняться исламскому режиму во всех сферах жизни. Мы уже забыли о таких праздниках и мероприятиях — создание рабочих мест, обеспечение мира и стабильности для людей важнее, чем запрет на празднование таких событий», — сказал житель Кабула.

Несмотря на запрет, на улицах Кабула было замечено несколько молодых людей, которые надеялись купить цветы у популярных уличных продавцов в районе Шахр-и-Нау в центре Кабула.

Жительница Кабула Хасина сказала, что пошла в Шахр-и-Нау, чтобы купить цветы на Цветочной улице, но член полиции нравов талибов не позволил флористу продать ей букет. «Ислам — религия любви и гармонии… Не знаю, почему мне нельзя покупать цветы. Что это за жизнь?» она спросила.

Молодой человек из Кабула Азиз поделился похожей историей и сказал, что расстроен тем, что не может купить цветы для своей жены. Он сказал, что каждый год покупает цветы для своей жены на День святого Валентина, но 14 февраля ему не позволили это сделать.

«Я не знаю, почему любить кого-то запрещено. В чем проблема, если ты осчастливишь свою жену цветами? К сожалению, в нашем обществе любовь сменилась ненавистью», — сказал Азиз.

Флористы в центре Кабула и в западной части города говорят, что падение предыдущего правительства 18 месяцев назад привело к падению бизнеса из-за экономического кризиса и ограничений движения «Талибан» в отношении молодежи.

Али, флорист из района Пул-э-Сурх на западе Кабула, сказал, что это второй День святого Валентина, когда толпы покупателей не хотят покупать розы и воздушные шары. Он сказал, что во вторник у него было всего несколько клиентов, которые тайно покупали красные розы.

«Наш бизнес был так хорош в предыдущие годы. Даже пожилые мужчины и женщины покупали цветы. Но за последние два года бизнес стал слабым. Вчера талибы четко предупредили против продажи любых цветов на сегодняшний день», — сказал Али.

Как и в случае с Днем святого Валентина, управляемая талибами администрация запретила празднование Навруза (Нового года), назвав его внешней традицией, хотя это важное событие веками отмечалось в Афганистане, Иране, Таджикистане и странах Центральной Азии.

Талибы наложили множество ограничений на присутствие женщин в обществе за последние 18 месяцев своего правления в Афганистане.