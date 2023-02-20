Монголия: Демократия между Россией и Китаем. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Интервью Элбэгдорж Цахиа GZERO Media.

После мирной революции 1990 года в Монголии установилась демократия, которая остается сильной и сегодня. Freedom House, некоммерческая организация, занимающаяся продвижением демократии во всем мире, оценивает Монголию как «свободную» с высокими оценками как за политические права, так и за гражданские свободы.

Элбэгдорж Цахиа является одним из основателей монгольской демократии и занимал посты президента и премьер-министра своей страны. Поскольку он продолжает выступать за свободу во всем мире, он говорит о важности поддержки борьбы Украины против российской агрессии.

На Мюнхенской конференции по безопасности экс-президент Элбэгдорж сел с Тони Мачюлисом из GZERO, чтобы поговорить о стране, зажатой между Россией и Китаем, о том, каков на самом деле Владимир Путин, и об этом уязвимом моменте для демократии.

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