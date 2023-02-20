CentralAsia (MNG) - Эксперты обсуждают текущие перспективы и задачи Монголии на предстоящий год.

Монголия занимает ключевое стратегическое положение между Китаем и Россией. Огромная страна с богатыми ресурсами и развивающейся демократией с 1991 года, Монголия сталкивается с теми же проблемами, что и остальной мир после пандемии COVID-19, — острая необходимость справиться с последствиями глобального потепления, экономической нестабильностью из-за окружающий мир, продолжающееся воздействие или вторжение России в Украину, а также список внутренних проблем от трудовых отношений до неравенства и управления.

В этом выступлении, организованном профессором Керри Брауном из Королевского колледжа в Лондоне, заместителем премьер-министра Монголии Его Превосходительством Амарсайханом Сайнбуяном, министром пограничных портов Монголии Ее Превосходительством Булгантуяа Хурэлбаатар, торговым посланником Великобритании в Монголии Даниэлем Кавчински Член парламента и д-р Элизабет Фокс из отдела исследований Монголии и Внутренней Азии (Mongolia and Inner Asia Research Studies Unit - MIASU) Кембриджского университета подчеркивают перспективы Монголии, а также проблемы ее развития и роста.

«Глобальное потепление, изменение климата, экологическая деградация, частота и интенсивность непредвиденных событий увеличили проблемы, а также влияние геополитической ситуации на наше социально-экономическое развитие».

– Его Превосходительство Амарсайхан Саинбуян, заместитель премьер-министра Монголии

Говоря о новой текущей политике правительства «Видение 2050», Амарсайхан Сайнбуян рассказал об их стремлении преодолеть значительные экономические ограничения страны в отношении торговли, цифровизации, энергетики, экономического роста и эффективного управления с целью превращения Монголии в одну из ведущих стран в Азия к 2050 году.

Ключевым аспектом видения является улучшение пограничных портов страны. Булгантуяа Хурэлбаатар отметила, что «Более 90% экспорта составляют полезные ископаемые, экспортируемые через несколько границ страны. [Монголия] вкладывает значительные средства в улучшение границ, соединяя порты автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. Правительство намерено увеличить пропускную способность пограничных портов за счет трехкратного увеличения общей стоимости экспорта до 20 миллиардов долларов США к 2030 году».

Ссылаясь на соседний Китай, правительство стремится содействовать расширению торговли сырьем с Китаем, которому ранее мешала слабая транспортная инфраструктура, и подчеркивает важность их отношений: «Наше стратегическое партнерство обеспечит координацию долгосрочной политики и целей развития в соответствии с с новой политикой восстановления и видением 2050».

«Мы стремимся к большей экономической независимости, что требует большего чувства энергетической безопасности, транспортных и инфраструктурных возможностей при производстве электроэнергии внутри страны».

– Его Превосходительство Амарсайхан Саинбуян, заместитель премьер-министра Монголии

Мероприятие ознаменовало запуск совместного отчета между Королевским колледжем и MIASU в Кембриджском университете, в котором излагаются перспективы и проблемы, стоящие перед Монголией в 2023 году, с целью повышения осведомленности о Монголии в Великобритании, Европе и в других странах. Д-р Фокс рассказал об исключительном положении Монголии в своем регионе, ее демократическом статусе и населении в 3,4 миллиона человек. Дополнительные проблемы включают его восприимчивость к изменению климата, загрязнению воздуха и коррупции. Говоря о коррупции, Его Превосходительство сказал: «Монголия занимает 110-е место в мире по индексу восприятия коррупции, нам нужно, чтобы это число очень быстро стало двузначным — это цель нашего правительства».

Его Превосходительство подтвердил важность отношений страны с Великобританией, заявив: «Это правительство полностью привержено развитию наших отношений с Соединенным Королевством во всех областях в соответствии с интересами и ценностями наших двух стран, поэтому наша двусторонняя торговля и инвестиции связи могут быть расширены в рамках новой политики восстановления».

«Мы очень гордимся тем, что монголы называют нас третьим соседом… Я абсолютно уверен, что при правильном партнерстве Монголия может стать одной из самых богатых стран в мире».

- Торговый представитель Великобритании в Монголии, член парламента Даниэль Кавчински.

источник: King's College London

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