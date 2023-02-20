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КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Южная Корея и Япония зафиксировали несколько пусков баллистических ракет со стороны КНДР. Все они упали в воду. Накануне, 19 февраля, Южная Корея и Япония проводили совместные учения с США на фоне запуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

Южнокорейские военные сообщили о запуске одной ракеты в сторону Японского моря 20 февраля, передает агентство «Ренхап». Пока они анализируют характеристики полета. Японская береговая охрана выпустила три объявления о запуске ракет, передает телеканал NHK.

Японские военные позднее сообщили, что зафиксировали запуск двух ракет. Высота полета первой составила 100 км, дальность — 400 км, второй — 50 и 350 км соответственно. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея подтвердила проведение учений с использованием реактивных систем залпового огня. Как следует из сообщения ЦТАК, артиллерийское подразделение Корейской народной армии произвело два выстрела из 600-мм ракетной системы залпового огня в сторону Японского моря.

КНДР произвела три ракетных пуска с начала года. 18 февраля она запустила межконтинентальную баллистическую ракету. По оценке Пхеньяна, она пролетела 989 км за 67 минут и упала в море, максимальная высота полета составила 5,77 тыс. км. В 2022 году КНДР произвела 37 пусков ракет.

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