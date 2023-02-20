В Бразилии 36 человек погибли в результате проливных дождей. Видео

CentralAsia (CA) - В штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии от последствий проливных дождей погибли 36 человек, передает Globo со ссылкой на местную администрацию.

Одна из жертв — семилетняя девочка — погибла в муниципалитете Убатуба после того, как на дом, где она жила, упал камень весом в 2 т. Еще 35 человек погибли в муниципалитете Сан-Себастьян.

Спасатели в Сан-Себастьяне вытащили из-под завалов роженицу вместе с ребенком, а также двухлетнего мальчика, пишет портал.

Кроме того, по данным правительства штата, из-за непогоды 228 человек вынужденно покинули свои дома. Еще 338 местных жителей остались без крова. По словам главы Сан-Себастьяна Фелипе Аугусто, в муниципалитете рухнуло 50 домов. В некоторых районах Сан-Паулу пропали связь, электричество и вода, пишет портал.

Поисками людей, по его данным, занимаются авиация и пожарные. Губернатор штата Тарсиу де Фрейтас объявил Убатубе, Сан-Себастьяне, и соседних муниципалитетах Ильябель, Карагуататуба и Бертиога режим бедствия. 20 февраля пострадавшие муниципалитеты должен посетить президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Дожди в Сан-Паулу идут с января. Тогда в штате выпало 378,6 мм осадков — на 30% больше нормы. Очередной ливень начался в штате вечером 18 февраля. Менее чем за сутки на его побережьях выпало около 600 мм осадков.