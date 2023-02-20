Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 46,8 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 41 020, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям при МВД страны, передает Dunya. Общее число погибших в Сирии достигло 5 800 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, но там число жертв не менялось уже несколько дней, пишет Аljazeera.

Накануне спасательные работы в Турции были прекращены в 9 из 11 пострадавших провинций.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.