Сирия заявила об израильском ракетном ударе по Дамаску, погибли 5 человек. Видео

CentralAsia (CA) - Четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетный удар, в результате которого в Дамаске погибло пять человек и 15 пострадали, сообщает «Би-би-си».

Как говориться в сообщении, нанесенный в 00:22 по местному времени удар, нанес ущерб нескольким домам в пригородах Дамаска и других близлежащих районах. Были разрушены здания Технического института и культурного центра.

Министерство обороны страны заявило, что ракеты были запущены с Голанских высот, равнины к юго-западу от Дамаска, которые были «аннексированы» Израилем в 1981 году.

«Удар в воскресенье — самая смертоносная израильская атака в сирийской столице», — сказал глава обсерватории Рами Абдель Рахман.

По данным сирийской армии, это произошло более чем через месяц после того, как Израиль нанес удар по международному аэропорту Дамаска, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое солдат.

🇮🇱🇸🇾...The aftermath of an Israeli missile attack on a residential area in Damascus.



According to the Syrian Ministry of Health, three people died. The Ministry of Defense of the country reports five dead and 15 injured. #Israel #Zionist #Damascus #Syria #Biden #European pic.twitter.com/rH6Gf1XAyS