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40 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Казахстане
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 407 281 случай коронавирусной инфекции.

На 20 февраля лечение получают 1 664 человек (1 489 КВИ+ и 175 КВИ-), из них в стационарах остаются 112 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 552 человека. В тяжелом состоянии находятся четверо заболевших, в крайне тяжелом состоянии – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.

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Коронавирус в Казахстане
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