В Таджикистане за 5 дней зарегистрирован сход 200 лавин, 7 оползней и 6 камнепадов

- Таджикистан, происшествия
- 12:18, 20 февраля 2023
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CentralAsia (TJ) - С 15 по 19 февраля 2023 года на территории Таджикистана было зафиксировано сход 200 снежных лавин, 7 оползней и 6 камнепадов. В результате схода лавин погибли 19 человек, сообщает КЧС Таджикистан.
На 19 февраля были зарегистрированы сход девяти снежных лавин, на 327 км автодороги Душанбе-Куляб-Дарваз, 425, 426, 427, 447, 448 км автодороги Куляб-Дарваз-Вандж, 554 км автодороги Вандж-Рушан-Хорог, а также на 12 км автодороги Хорог-Рошткалъа ГБАО были зафиксированы сходы снежных лавин, в результате чего, временно было закрыто движение автотранспорта на участках данных автотрассах.
Участки на территории Ванджского и Рушанского района расчищены от последствий, а на территории Дарвазского и Рошткалинского района работы продолжаются.