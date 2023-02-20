Как выглядел турецкий Хатай до и после землетрясения. Видео
- Азия и мир, общество
- 12:52, 20 февраля 2023
- Просмотров: 6525 Кыргызча
CentralAsia (CA) - TRT Haber показал турецкий Хатай до и после землетрясения. Эти кадры с воздуха позволяют оценить масштабы разрушений.
Агенство Аnadolu также показало разрушения, вызванные двумя землетрясениями в южных турецких провинциях Хатай и Кахраманмараш.
Images show the destruction caused by the twin earthquakes in Türkiye's southern Hatay and Kahramanmaras provinces— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 19, 2023
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6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое также затронуло северную часть Сирии. В результате природного бедствия оказались разрушены тысячи домов, пострадали свыше 105 тыс. человек, более 41 тыс. погибли.
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