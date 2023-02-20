Как выглядел турецкий Хатай до и после землетрясения. Видео

CentralAsia (CA) - TRT Haber показал турецкий Хатай до и после землетрясения. Эти кадры с воздуха позволяют оценить масштабы разрушений.

Агенство Аnadolu также показало разрушения, вызванные двумя землетрясениями в южных турецких провинциях Хатай и Кахраманмараш.

Images show the destruction caused by the twin earthquakes in Türkiye's southern Hatay and Kahramanmaras provinces



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/28SNkEuVb6 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 19, 2023

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое также затронуло северную часть Сирии. В результате природного бедствия оказались разрушены тысячи домов, пострадали свыше 105 тыс. человек, более 41 тыс. погибли.