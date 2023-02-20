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Как выглядел турецкий Хатай до и после землетрясения. Видео

CentralAsia (CA) -  TRT Haber показал турецкий Хатай до и после землетрясения. Эти кадры с воздуха позволяют оценить масштабы разрушений.

Агенство Аnadolu также показало разрушения, вызванные двумя землетрясениями в южных турецких провинциях Хатай и Кахраманмараш.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое также затронуло северную часть Сирии. В результате природного бедствия оказались разрушены тысячи домов, пострадали свыше 105 тыс. человек, более 41 тыс. погибли.

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