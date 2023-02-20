Зеленский: Нам важно отстоять Бахмут, но не любой ценой

CentralAsia (CA) - Украинские войска не собираются защищать Бахмут любой ценой и до последнего солдата, так как это не самый большой город, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской Corriere della Sera.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие <…> в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», — заявил он.

Зеленский в ежедневном обращении рассказал о непростой ситуации на угледарском направлении — к юго-западу от Донецка. «Ситуация очень непростая. Боремся», - сказал он.

Украинский президент неоднократно рассказывал о тяжелой ситуации на донецком направлении. Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года.

Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут в 89 км к северо-востоку от Донецка. Население города до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек. Город служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.