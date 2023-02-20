Шавкат Мирзиёев посетит Египет с официальным визитом

- Узбекистан, политика
- 14:18, 20 февраля 2023
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20−21 февраля посетит Египет с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента.
На переговорах с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси будут обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.
Состоится также обмен мнениями по международной и региональной повестке.
По итогам саммита предусматривается подписание ряда двусторонних документов.
Шавкат Мирзиёев также проведёт встречу с руководителями египетских компаний и представителями бизнес-кругов.
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