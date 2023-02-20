Талибы создадут из иностранных военных баз в Афганистане особые экономические зоны

CentralAsia (CA) - Правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан», намерено превратить некоторые бывшие иностранные военные базы в особые экономические зоны, сообщает «Би-би-си».

Экономическая ситуация в Афганистане стала ухудшаться после того, как в августе 2021 года власть в стране захватили талибы. Одной из главных причин стал отказ от сотрудничества с новыми властями основных стран-доноров, которые помогали Афганистану с начала 2000 годов. Также в стране перестало работать большинство международных организаций.

О планах трансформации ряда бывших военных баз, где в течение 20 лет размещались иностранные контингенты, заявил заместитель премьер-министра по экономическим вопросам мулла Абдул-Гани Барадар.

«Было решено, что министерство промышленности и торговли [Афганистана] должно постепенно взять под контроль [некоторые] военные базы иностранных сил с намерением преобразовать их в особые экономические зоны», — сказал Барадар.

Он добавил, что проект начнется с баз в столице Кабуле и северной провинции Балх, но не сообщил подробностей.

По оценкам специалистов, Афганистан располагает природными ресурсами, включая природный газ, медь и редкоземельные элементы, на сумму более $1 трлн. Однако большая часть этих резервов остается неиспользованной из-за десятилетий нестабильности в стране.