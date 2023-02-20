В Facebook и Instagram появится возможность купить синюю галочку

CentralAsia (CA) - Пользователи Instagram и Facebook теперь смогут платить за верификацию аккаунтов, сообщает «Би-би-си».

Синяя галочка верификации будет стоить $11,99 в месяц для тех, кто оплачивает её на сайте, или $14,99 при покупке через iOS.

По словам исполнительного директора материнской компании Meta Марка Цукерберга, платная подписка даст пользователям дополнительную защиту от взлома и прямой доступ к службе поддержки клиентов.

«Эта функция предназначена для повышения аутентичности и безопасности наших услуг», – сказал Марк Цукерберг.

Приобрести платную услугу смогут только пользователи старше 18 лет. Для получения «синей галочки» нужно будет предоставить удостоверение личности или паспорт, данные которого должны соответствовать информации в аккаунте.

Для начала платную верификацию протестируют в Австралии и Новой Зеландии. Позже её внедрят и в других странах.

Компания Meta сообщила BBC, что запуск новой услуги не повлияет на уже верифицированные аккаунты.

Мeta вводит услугу платной верификации в сложные для компании времена. В 2022 году руководство Мeta заявило об увольнении 11 тысяч сотрудников (порядка 13% штата). Это стало крупнейшим сокращением численности сотрудников за всю историю компании.

Ранее «синие галочки» использовали для того, чтобы подтверждать подлинность аккаунтов знаменитостей.

В ноябре 2022 года владелец Twitter Илон Маск также ввёл платную верификацию в Twitter.