Джо Байден прибыл в Киев. Видео, фото
- Азия и мир, политика
- 16:01, 20 февраля 2023
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- Обновлено: 16:09, 20 февраля 2023 Кыргызча
Елена Зеленская, Джо Байден, Владимир Зеленский
CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден приехал с необъявленным визитом в Киев. Кадры с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора в Киеве публикуют украинские СМИ, в частности «Страна.ua». На видеозаписи слышен звук воздушной тревоги.
На фоне приезда Байдена центр города с самого утра был перекрыт. Сегодня, 20 февраля, планировался двухдневный визит президента США в соседнюю Польшу. Его поездку в Киев в Белом доме неоднократно исключали. Польские СМИ писали, что в эти дни Польшу также посетит президент Украины Владимир Зеленский.
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