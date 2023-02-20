Джо Байден прибыл в Киев. Видео, фото

Елена Зеленская, Джо Байден, Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден приехал с необъявленным визитом в Киев. Кадры с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора в Киеве публикуют украинские СМИ, в частности «Страна.ua». На видеозаписи слышен звук воздушной тревоги.

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На фоне приезда Байдена центр города с самого утра был перекрыт. Сегодня, 20 февраля, планировался двухдневный визит президента США в соседнюю Польшу. Его поездку в Киев в Белом доме неоднократно исключали. Польские СМИ писали, что в эти дни Польшу также посетит президент Украины Владимир Зеленский.