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Пашинян заявил, что у Армении есть «обеспокоенность» в связи с ОДКБ

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об «определенной обеспокоенности» в связи с ОДКБ, передает «Интерфакс».

Он заявил, что «эта обеспокоенность была публичной». «Мы поднимали эти вопросы перед нашими партнерами. И обеспокоенность все еще существует. Работаем над поиском решений этим вопросам, обеспокоенностям», - сказал Пашинян на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

Так он прокомментировал вопрос, собирается ли Армения выходить из ОДКБ, так как Ереван неоднократно заявлял о неэффективности Организации.

Пашинян в ноябре прошлого года отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Как сообщала пресс-служба правительства, выступая на сессии СКБ ОДКБ, Пашинян заявил о важности политической оценки Организацией действий Азербайджана против Армении.

До этого он посетовал на отсутствие решения по реакции ОДКБ на действия Азербайджана.

«Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении», - заявлял Пашинян.

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