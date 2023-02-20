Байден в Киеве анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. Что в него войдет?

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в ходе необъявленного визита в Киев сообщил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн. Официально о нем будет объявлено завтра, 21 февраля, сообщает Reuters.

«Анонсированный сегодня пакет включает в себя боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок», - сказал американский лидер (цитата РБК-Украина).

Байден также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т.д.

Байден прибыл в столицу Украины сегодня утром, 20 февраля. В Киеве из-за этого перекрыли центр города. В этот день официально планировалось начать его двухдневный визит в Польшу. По данным The New York Times, Байден оттуда на поезде приехал в Киев, а его поездку не анонсировали из соображений безопасности. Как писало Politico, помощники президента США считали его визит слишком рискованным.