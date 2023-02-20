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Число жертв землетрясений в Турции достигло 41 156 человек

CentralAsia (CA) -  Агентство по чрезвычайным ситуациям при МВД Турции отчиталось о росте числа жертв землетрясений в стране. Всего в результате катастрофы погибли 41 156 человек, передает «Анадолу».

Глава агентства Юнус Сезер сообщил о вывозе обломков 20 870 зданий, обрушившихся в городе Кахраманмараш.

По информации ООН и сирийского правительства, по состоянию на 18 февраля общее число погибших в Сирии достигло 5 800 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, но там число жертв не менялось уже несколько дней, пишет Аljazeera.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.

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