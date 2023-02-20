СМИ: Эксперты МАГАТЭ обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%

CentralAsia (CA) - Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в Иране уран, обогащённый до 84% чистоты – чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, сообщает The Hill.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими партнёрами после сообщений о том, что Иран, возможно, обогатил уран до уровня выше 80%. Если данный факт подтвердят, это будет беспрецедентным и крайне серьёзным событием», – сказал высокопоставленный европейский дипломат в комментарии The Wall Street Journal.

Для создания ядерного оружия уран должен быть обогащён как минимум до 90%.

«МАГАТЭ известно о недавних сообщениях СМИ, касающихся уровней обогащения урана в Иране. Гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что организация уже обсуждает с Ираном результаты последних проверочных мероприятий и будет информировать Совет управляющих МАГАТЭ по мере необходимости», – сообщала пресс-служба МАГАТЭ в Twitter.

По данным Bloomberg, официальный представитель ядерного ведомства Ирана опроверг утверждение о том, что страна обогатила уран до уровня выше 60%. Он сказал, что это «клевета и искажение фактов».

Бывший президент США Дональд Трамп разорвал так называемую «иранскую атомную сделку» 2015 года, заключённую во время президентства Барака Обамы. Эта договорённость, пока она действовала, ограничивала уровень обогащения урана в Иране показателем в 3,67% и требовала от страны сократить запасы урана на 98%. В 2019 году Иран заявил, что больше не собирается исполнять нарушенное соглашение, и начал работу по обогащению урана выше установленных «атомной сделкой» норм.

«С тех пор Иран расширил свою ядерную программу, и законодатели ранее говорили, что Иран вряд ли восстановит ядерную сделку с администрацией Байдена», – отмечает The Hill.