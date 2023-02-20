В крупных городах Таджикистана все высотные новостройки проверят на сейсмоустойчивость

CentralAsia (TJ) - После сильного землетрясения в Турции и Сирии, в результате которого были разрушены сотни зданий и погибли десятки тысяч человек, Комитет по архитектуре и строительству Таджикистана принял решение проверить сейсмостойкость новостроек в Душанбе, Худжанде и Бохтаре.

16 февраля было подписано распоряжение председателя Комитета по архитектуре и строительству о создании специальной комиссии, передает Asia-Plus. В документе говорится, что проверка будет проводиться в зданиях и сооружениях, введенных в эксплуатацию в период 2018-2022 годов, а также на незавершенных стройках.

Сотрудник Комитета по архитектуре и строительству сообщил, что действительно такое распоряжение подписано и уже с 22 февраля начнется проверка зданий. Он добавил, что у комитета имеются все необходимые приборы и оборудование, с помощью которых специалисты проверят прочность зданий и их устойчивость к землетрясениям. Какое именно оборудование будет использовано – он не уточнил.

«Также проверке подлежат документы на здания и их соответствие нормам и правилам градостроительства», – сообщил источник.

В рабочие группы, которые созданы в Худжанде и Бохтаре для проверки зданий, привлечены специалисты комитета, Службы госконтроля архитектуры и строительства и ГУП «Лоихакаш».

«Результат проверки будет представлен председателю Комитета по архитектуре и строительству до 10 марта 2023 года», – сказано в документе.

О проверке столичных зданий на сейсмостойкость указ подписал и мэр Душанбе. Для этого будет создана рабочая группа.

Ранее председатель комитета Низом Мирзозода на пресс-конференции 8 февраля сказал, что здания в Душанбе устойчивы к землетрясениям силой 8,5 и 9 баллов. Он привел в пример землетрясение в 6 баллов, которое произошло в Душанбе в 2015 году, которое не нанесло серьезного ущерба многоэтажкам столицы.

Глава комитета также сообщил, что из-за трагедии в Турции и Сирии в Таджикистане решили создать отдел экспертизы свай при департаменте экспертизы Комитета.

«Главной их задачей является проверка свай. Только после проверки на устойчивость к землетрясениям и соответствие стандартам, мы будем давать разрешение на строительство», – сказал Мирзозода.

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