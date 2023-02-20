Белый дом связывался с Россией незадолго до визита Байдена в Киев

CentralAsia (CA) - В понедельник президент США Джо Байден посетил Украину с необъявленным визитом, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в вызывающей демонстрации солидарности Запада со страной, которая все еще ведет то, что он назвал «жестокой и несправедливой войной» за несколько дней до первой годовщины российских военных действий, сообщает Associated Press со ссылкой на Белый дом.

«Год спустя Киев стоит», — заявил Байден после встречи с Зеленским в Мариинском дворце. Зажав палец для акцента на своей трибуне, на фоне трех флагов от каждой страны, он продолжил: «И стоит Украина. Демократия стоит. Американцы поддерживают вас, и весь мир поддерживает вас».

Байден провел в украинской столице более пяти часов, консультируясь с Зеленским о дальнейших шагах, чествуя павших солдат страны и встречаясь с сотрудниками посольства США в осажденной стране.

Визит приходится на решающий момент: Байден пытается сохранить единство союзников в их поддержке Украины, поскольку ожидается, что «война» усилится с весенними наступлениями. Зеленский требует от союзников ускорить поставку обещанных систем вооружения и призывает Запад предоставить истребители — на что Байден отказался.

Президент США ощутил ужас, с которым украинцы жили почти год, когда завыли сирены воздушных налетов как раз в тот момент, когда он и Зеленский завершили посещение Михайловского собора с золотым куполом.

Выглядя торжественно, они продолжали невозмутимо возлагать два венка и почтить память украинских солдат, погибших с 2014 года, когда Россия «аннексировала» украинский Крымский полуостров, а на востоке Украины вспыхнули «поддерживаемые Россией боевые действия».

Белый дом не стал вдаваться в подробности, но советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что он уведомил Москву о визите Байдена в Киев незадолго до его отъезда из Вашингтона «в целях урегулирования конфликта», чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами.

В Киеве Байден объявил о дополнительной помощи США в размере полумиллиарда долларов в дополнение к уже предоставленным более чем 50 млрд долларов на снаряды для гаубиц, противотанковые ракеты, радары воздушного наблюдения и другую помощь, но не на новое передовое вооружение.

Украина также настаивает на создании систем поля боя, которые позволили бы ее силам поражать российские цели, которые были отодвинуты от прифронтовых районов, вне досягаемости ракет HIMARS, которые уже были доставлены. Зеленский сказал, что он и Байден говорили об «оружии большой дальности и о том оружии, которое все еще может поставляться в Украину, даже если раньше оно не поставлялось». Но подробностей о новых обязательствах он не уточнил.

«Наши переговоры были очень плодотворными», — добавил Зеленский. Салливан не стал детализировать какие-либо потенциальные новые возможности для Украины, но сказал, что по этому вопросу состоялось «хорошее обсуждение».

Миссия Байдена с его визитом в Киев, который предшествует запланированной поездке в Варшаву, Польша, состоит в том, чтобы подчеркнуть, что Соединенные Штаты готовы оставаться с Украиной «столько, сколько потребуется», чтобы дать отпор российским силам, даже несмотря на то, что опросы общественного мнения показывают, что поддержка США и их союзников по предоставлению оружия и прямой экономической помощи начала смягчаться. Для Зеленского символизм того, что президент США стоит бок о бок с ним на украинской земле по мере приближения годовщины, не является чем-то незначительным, поскольку он побуждает союзников предоставить более современное вооружение и увеличить поставки.

«Я подумаю, что очень важно, чтобы не было никаких сомнений относительно поддержки США Украины в войне», — сказал Байден.

Как пишет АР, визит Байдена стал наглым упреком президенту России Владимиру Путину, который надеялся, что его армия быстро захватит Киев в течение нескольких дней. Байден, демократ, вспомнил разговор с Зеленским в ночь «вторжения», сказав: «Той темной ночью год назад мир буквально готовился к падению Киева. Возможно, даже конца Украины».

Год спустя украинская столица остается под твердым контролем Украины. Хотя в город вернулось подобие нормальной жизни, регулярные сирены воздушной тревоги и частые ракетные и беспилотные атаки на военную и гражданскую инфраструктуру по всей стране почти постоянно напоминают о том, что «война» все еще бушует. Самые кровопролитные бои на данный момент сосредоточены на востоке страны, особенно в районе города Бахмут, где идет российское наступление, пишет издание.

По меньшей мере шесть мирных жителей погибли и еще 17 получили ранения в Украине за последние сутки, сообщает офис президента Украины. На востоке Донецкой области российская армия наносила авиаудары по городам на передовой. По словам губернатора Украины Павла Кириленко, за последние сутки обстрелу подверглись 15 городов и сел. На северо-востоке Харьковщины обстрелу подверглись города у границы с Россией. Ракетный удар попал в Купянск, повредив больницу, завод и жилые дома.

«Цена, которую пришлось понести Украине, была чрезвычайно высокой», — сказал Байден. «И жертвы были слишком велики». Но «путинская захватническая война терпит неудачу».

«Он рассчитывает, что мы не будем держаться вместе», — сказал Байден. «Он думал, что сможет пережить нас. Я не думаю, что он думает об этом прямо сейчас. Бог знает, о чем он думает, но я не думаю, что он думает так. Но он просто ошибся. Совершенно неправильно».

Поездка дала Байдену возможность воочию увидеть разрушения, которые российское «вторжение» причинило Украине. Тысячи украинских военнослужащих и мирных жителей были убиты, миллионы беженцев бежали от войны, а Украина понесла ущерб инфраструктуре на десятки миллиардов долларов, пишет АР.

Байден в синем костюме, а иногда и в своих фирменных солнцезащитных очках-авиаторах, сказал Зеленскому, что США будут поддерживать его «столько, сколько потребуется». Зеленский ответил по-английски: «Мы сделаем это».

Украинский лидер, одетый в черную толстовку по привычке военного времени, сказал через переводчика, что визит Байдена «приблизит нас к победе» в этом году, как он надеется. Он выразил благодарность американцам и «всем, кому дорога свобода».

Президент США редко ездил в зону конфликта, где США или их союзники не контролировали воздушное пространство.

У американских военных нет присутствия в Украине, кроме небольшого отряда морской пехоты, охраняющего посольство в Киеве, что делает визит Байдена более сложным, чем другие недавние визиты предыдущих лидеров США в зоны боевых действий.

Пока Байден находился в Украине, американские самолеты-разведчики, в том числе бортовой радар E-3 Sentry и самолет с электронным управлением RC-135W Rivet Joint, наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши.

В течение нескольких недель ходили слухи, что Байден посетит Украину примерно 24 февраля, в годовщину российского «вторжения». Но Белый дом неоднократно заявлял, что никакой поездки президента в Украину не планируется, даже после того, как было объявлено о визите в Польшу.

С раннего утра понедельника многие центральные улицы и центральные кварталы Киева были оцеплены без каких-либо официальных объяснений. Позже люди начали делиться видеозаписями длинных кортежей автомобилей, едущих по улицам, где доступ был ограничен.

В Белом доме планирование визита Байдена в Киев тщательно сдерживалось — относительно небольшая группа помощников была проинформирована о планах — из соображений безопасности. Салливан сказал, что Байден дал окончательное одобрение поездки, которая готовилась в течение нескольких месяцев, в пятницу во время встречи в Овальном кабинете, на которой его проинформировали о планах безопасности визита.

Президент путешествовал с обычно небольшой свитой, всего с несколькими старшими помощниками и двумя журналистами, чтобы сохранить секретность.

На вопрос репортера в пятницу, может ли Байден включить остановки за пределами Польши, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил: «Прямо сейчас поездка будет в Варшаву». Несколько мгновений спустя — и без подсказки — Кирби добавил: «Я сказал «прямо сейчас».

Байден незаметно вылетел с Объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном в 4:15 утра в воскресенье, сделав остановку на авиабазе Рамштайн в Германии, прежде чем отправиться в Украину. Он прибыл в Киев в 8 утра в понедельник. Он ушел после 13:00

До понедельника отсутствие визита Байдена выделяло его среди западных партнеров Украины, некоторые из которых часто посещали украинскую столицу. Чиновники Белого дома ранее ссылались на опасения по поводу безопасности, которые не позволили Байдену совершить поездку, и Салливан заявил в понедельник, что визит был предпринят только после того, как официальные лица посчитали, что им удалось снизить риск до приемлемого уровня.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и тогдашний премьер-министр Италии Марио Драги вместе отправились ночным поездом в Киев, чтобы встретиться с Зеленским. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев в ноябре вскоре после вступления в должность.

Это первый визит Байдена в зону боевых действий в качестве президента. Его недавние предшественники, Дональд Трамп, Барак Обама и Джордж Буш-младший, нанесли неожиданные визиты в Афганистан и Ирак во время своего президентства, чтобы встретиться с американскими войсками и лидерами этих стран.