Подземные толчки силой 6,4 и 5,8 балла зарегистрированы в Турции

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- 0:38, 21 февраля 2023
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|Продолжение: В Стамбуле ожидается мощное землетрясение, превышающие потери в Кахраманмараше, - сейсмологи
|Предыстория: Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 46 тыс. человек
CentralAsia (CA) - В провинции Хатай на юге Турции произошло два землетрясения, сообщило 20 февраля турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD).
Как пишет Anadolu, первый толчок магнитудой 6,4 балла был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07.
Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг.
Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго - 7 км.
Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, а также в Сирии, Ливане, Иордании Ираке, Палестине, Израиле и Ливане.
В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда. Люди в панике выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь. Разрушены некоторые строения.
В Ливане землетрясение ощущалось на всей территории страны, включая столицу Бейрут. Многие люди в панике выбежали на улицу.
AFAD рекомендовал гражданам держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на 50 сантиметров.
Вице-президент Турции Фуат Октай призвал жителей не подходить на близкое расстояние к поврежденным зданиям.
Ранее, 6 февраля, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число жертв в обеих странах превысило 45 тыс. человек.