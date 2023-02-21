ВВП Монголии вырос на 4,8 процента

CentralAsia (MNG) - В 2022 году, по предварительной оценке производственного подхода, валовой внутренний продукт (ВВП) в текущих ценах составил 52,9 трлн тугриков, что больше на 9,3 трлн тугриков (21,4%) по сравнению с предыдущим годом. ВВП в постоянных ценах 2015 года составил 28,4 трлн тугриков, что на 1,3 трлн тугриков (4,8%) больше, чем в предыдущем году.

По данным Национального статистического управления Монголии, ВВП в постоянных ценах 2015 г. снизился на 4,6% в 2020 г., но увеличился на 1,6%, 4,8% в 2021 и 2022 гг. В четвертом квартале 2022 г. ВВП с учетом сезонных колебаний в постоянных ценах 2015 г. увеличился на 3,2%. % по сравнению с предыдущим кварталом.

К 4,8% прироста ВВП в сопоставимых ценах 2015 г. в 2022 г.:

доля сельскохозяйственного сектора составила 1,7 процентных пункта,

горнодобывающий сектор внес вклад -1,6 процентных пункта,

промышленность и строительство внесли 0,8 процентных пункта,

сектор услуг внес 2,6 процентных пункта и

чистые налоги на продукты внесли 1,4 процентных пункта.

Добавленная стоимость горнодобывающего сектора в постоянных ценах 2015 года составила 3,3 трлн тугриков, что меньше на 440,0 млрд тугриков (11,9%) по сравнению с предыдущим годом. Это снижение произошло в основном за счет снижения добычи железной руды, концентрата на 26,9% и снижения добычи сырой нефти на 45,0% по сравнению с предыдущим годом.

Добавленная стоимость промышленности и строительства в постоянных ценах 2015 года составила 4,0 трлн тугриков, что на 228,7 млрд тугриков (6,1%) больше, чем в предыдущем году.

Это увеличение произошло в основном за счет увеличения добавленной стоимости в строительном секторе на 7,9% и увеличения добавленной стоимости в производственном секторе на 6,3% по сравнению с предыдущим годом.

Добавленная стоимость сектора услуг в постоянных ценах 2015 года в 2022 году составила 13,3 трлн тугриков, увеличившись на 699,8 млрд тугриков (5,5%) по сравнению с предыдущим годом. Это увеличение произошло в основном за счет увеличения добавленной стоимости оптовой и розничной торговли на 8,0% и увеличения добавленной стоимости сектора связи и информации на 6,9% по сравнению с предыдущим годом.

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