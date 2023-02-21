Carrefour делает набег на Монголию, — International Supermarket News

CentralAsia (MNG) - Carrefour International Partnership расширяет свое присутствие во всем мире, объявляя об открытии первых двух магазинов в Монголии в сотрудничестве с «Алтан Жолоо» и ее дочерней компанией «Сансар» под брендами Carrefour (гипермаркет) и Carrefour Market (супермаркет).

Это сотрудничество привело к размещению баннеров Carrefour по всей Монголии, что позволило всем магазинам «Сансар», насчитывающим более 20, иметь доступ к товарам бренда Carrefour, — пишет International Supermarket News.

«Мы очень счастливы и рады сотрудничать с Carrefour, одним из крупнейших в мире продавцов. Чтобы улучшить наше присутствие в Монголии, мы намерены переименовать наши 20 магазинов «Сансар» и построить не менее 20 новых супермаркетов и гипермаркетов Carrefour в ближайшие годы», — сказала г-жа Оюундарь Энхбаатар, генеральный директор ООО «Алтан Жолоо Трейд»

М. Патрик Ласфарг, исполнительный директор Carrefour International Partnership, сказал: «Мы очень рады, что благодаря нашему новому партнеру, «Алтан Жолоо», мы продолжаем расширять свое присутствие во всем мире благодаря открытию первых магазинов Carrefour в Монголии в рамках нашей Стратегическая цель 2026 года — войти в более чем десять новых стран».

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