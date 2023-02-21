Всем монголам, Вы все наши герои. Мы никогда не забудем вашу доброту. Большое спасибо! — Посол Турции

CentralAsia (MNG) - Посол Турции поблагодарил Монголию

После приземления монгольской спасательной группы Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Монголии Зафер Атеш сказал: «6 февраля на юге Турции произошло два крупных землетрясения, крупнейшее национальное бедствие за последние 100 лет. Турция сейчас переживает трагическую потерю.

После катастрофы мы обратились за помощью во многие страны. Правительство Монголии немедленно направило свою команду. Приветствуем всех, кто оказался в числе тех, кто приземлился в зоне бедствия и сразу приступил к выполнению своей задачи.

Друзья познаются в беде. Монголы были с нами в это трудное время.

Хочу выразить благодарность поисково-спасательной группе. Мы хвалим их за храбрость.

Всем монголам, Вы все наши герои. Мы никогда не забудем вашу доброту. Большое спасибо!»

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