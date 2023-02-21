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Батцэцэг встретилась с госминистром в МИД ФРГ Тобиасом Линднером

CentralAsia (MNG) -  На полях 59-й Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с госминистром в МИД Германии Тобиасом Линднером.

На встрече стороны договорились сотрудничать и оказывать всестороннюю поддержку для продвижения отношений между двумя странами на уровень стратегического партнерства путем продвижения задач, согласованных в рамках визитов, встреч на высоком уровне и реализуемых механизмов сотрудничества. между Монголией и Германией.

Кроме того, в связи с 50-летием установления дипломатических отношений между Монголией и Германией в следующем году состоялся обмен мнениями по вопросам осуществления взаимных визитов на высоком уровне и организации культурных и других мероприятий, продвигающих страну.

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