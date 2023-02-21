Батцэцэг встретилась с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх19 февраля 2023 г. в Мюнхене приняла Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгу Шмид.

В начале встречи министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх выразила удовлетворение тем, что сотрудничество между Монголией и ОБСЕ, которое замедлилось из-за эпидемии, возрождено, организуются визиты и мероприятия.

Она кратко представила политику и деятельность правительства Монголии и обменялась мнениями о развитии сотрудничества с организацией в таких областях, как изменение климата, борьба с коррупцией, управление, транзит и энергетика.

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