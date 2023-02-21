Минобороны Индии и Монголии приняли дорожную карту по укреплению двустороннего сотрудничества

CentralAsia (MNG) - 10-11 февраля 2023 г. в Нью-Дели состоялось 11-е заседание Совместной рабочей группы министерств обороны Индии и Монголии, на котором обе стороны рассмотрели ход реализации текущих проектов двустороннего сотрудничества в области обороны и определили новые инициативы для дальнейшего расширения оборонное сотрудничество, предприняв четкие шаги в этом направлении.

Под сопредседательством д-ра Аджая Кумара, объединенного секретаря Министерства обороны Индии, и бригадного генерала Ганхуяг Давгадорж, государственного секретаря Министерства обороны Монголии, Совместная рабочая группа провела первое личное заседание после пандемии. Обе стороны признали растущие связи между странами.

Выразив удовлетворение растущими связями между Индией и Монголией, обе стороны решили активизировать и расширить оборонное сотрудничество. Индийская сторона также договорилась продолжить участие в многосторонних миротворческих операциях «Khan Quest» и провести в ближайшее время двусторонние военные учения «Nomadic Elephant» во взаимоудобные сроки и оказать помощь в повышении квалификации офицеров ВВС.

С момента поднятия двусторонних отношений до уровня «стратегического партнерства» в 2015 году во время исторического визита премьер-министра Нарендры Моди Монголия стала важным партнером в «Политике действий на Восток», о чем свидетельствует поддержка Индией нескольких проектов партнерства в целях развития в Монголии.

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