Министр иностранных дел Батцэцэг встретилась со своими коллегами-женщинами

CentralAsia (MNG) - 18 февраля 2023 г. в ходе 59-й Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с женщинами-министрами иностранных дел ряда стран.

Во встрече, которая традиционно организуется в рамках заседаний ООН и других международных организаций, приняли участие женщины-министры иностранных дел из 11 стран, и они обсудили такие вопросы, как международное управление, системы, вооруженные конфликты, изменение климата, торговля и обменялись мнениями о путях преодоления международные и региональные вызовы.

Кроме того, министр иностранных дел Батцэцэг вручила им приглашения на «Встречу женщин-министров иностранных дел», которая пройдет в Улан-Баторе 29-30 июня с.г., и проинформировала о встрече.

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