экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Энтони Джон Блинкен выразил желание сохранить частоту взаимных визитов между Монголией и США

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время ее участия в 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение успешным развитием отношений и сотрудничества между Монголией и США в духе стратегического партнерства.

Энтони Джон Блинкен отметил успешный визит заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея в Монголию в начале февраля и выразил желание сохранить частоту взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами.

6 февраля, Монголия поблагодарила США за помощь в защите детей. Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх выразила признательность за поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Монголии в области защиты детей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com