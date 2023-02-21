Энтони Джон Блинкен выразил желание сохранить частоту взаимных визитов между Монголией и США

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время ее участия в 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение успешным развитием отношений и сотрудничества между Монголией и США в духе стратегического партнерства.

Энтони Джон Блинкен отметил успешный визит заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея в Монголию в начале февраля и выразил желание сохранить частоту взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами.

6 февраля, Монголия поблагодарила США за помощь в защите детей. Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх выразила признательность за поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Монголии в области защиты детей.

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