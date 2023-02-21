Премьер-министр Монголии хочет использовать Пусан в качестве выхода для торгового коридора, — The Korea Herald

CentralAsia (MNG) - Оюун-Эрдэнэ призывает к взаимным визам и обещает поддержку монгольским жителям без документов в Корее.

Монголия хочет, чтобы крупнейший портовый город Южной Кореи, Пусан, стал неотъемлемой частью торгового коридора для страны, не имеющей выхода к морю, заявил ее премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в интервью The Korea Herald в пятницу.

В настоящее время Монголия полагается на морские порты России и Китая для импорта иностранных товаров и продажи продукции в другие страны. Это означает, что международные санкции, введенные в отношении Москвы и Пекина, а также блокировка портов из-за внутренней политики, такой как нулевой COVID, часто приводили к узким местам в грузоперевозках и для Монголии.

Это побудило Монголию искать другие варианты. Пусан — один из наиболее вероятных кандидатов, учитывая его прочные связи как с Тяньцзинем, так и с Владивостоком, которые связаны с его торговыми городами, такими как Алтанбулаг и Сухбаатар, граничащие с Россией, и Замын-Ууд на границе с Китаем.

Если доставка через китайский порт Тяньцзинь станет менее жизнеспособной, Пусан, например, можно будет использовать в качестве логистического узла. Это позволит увеличить объемы перевозок грузов во Владивосток и обратно, а также снизить риск застревания товаров.

«Я считаю, что Пусан может служить морскими воротами для Монголии», — сказал Оюун-Эрдэнэ через переводчика, завершая свой государственный визит во главе делегации.

«Рассматриваются планы по созданию исследовательской группы для продолжения нашего сотрудничества с Пусаном как морским транзитом, открытым для Монголии».

В этом ключе увеличение притока монгольских рабочих и предприятий из частного сектора в Пусан может помочь Монголии лучше использовать свой потенциал стать новым логистическим пунктом на морском пути.

На этом фоне 42-летний карьерный политик подчеркнул необходимость поставить две страны в равное положение с точки зрения безвизового режима, добавив, что нынешние визовые условия для монголов могут стать препятствием для ведения бизнеса в Корее.

«Отмена виз для обеих стран — важный шаг к укреплению стратегического партнерства в нынешних геополитических условиях», — сказал Оюун-Эрдэнэ.

Монголия в июне 2022 года начала разрешать южнокорейцам въезжать и оставаться без визы на срок до 90 дней. Но монголы по-прежнему должны получать краткосрочную визу, если только они не выполняют государственные обязанности, не находятся в пути или не едут в специально отведенные районы, такие как остров Чеджу и Янъян, провинция Канвондо.

«Для обеспечения свободного передвижения между Монголией и Кореей должен действовать принцип взаимности в визовой политике», — сказал Оюун-Эрдэнэ.

«Взаимное освобождение от визы (для краткосрочных путешественников из Монголии и Южной Кореи) имеет решающее значение для преодоления барьеров с точки зрения обмена обычными путешественниками, предприятиями частного сектора и инвесторами из обеих стран».

Оюун-Эрдэнэ также сказал, что юридическая поддержка монгольских жителей в Корее должна быть обеспечена в достаточной степени, назвав это ключом к расширению обмена между людьми в рамках закона.

Согласно последним данным Министерства юстиции, по состоянию на 2021 год в Корее без законной визы проживало около 16 000 монголов. На их долю приходилось более 40 процентов всех монголов, находившихся в то время в Корее.

Обычно нелегальный статус монголов был связан с просроченной визой или работой в местах, не разрешенных их визой.

По словам Оюун-Эрдэнэ, между Сеулом и Улан-Батором ведутся переговоры о помощи монголам без документов, проживающим в Корее, с визами или оформлением документов.

Также в разработке находятся планы по созданию монгольского государственного колл-центра для нелегально проживающих в Корее. Монголия также рассматривает возможность увеличения штата в консульских учреждениях Монголии, чтобы решить проблемы с задержками в визовом процессе.

«Я надеюсь, что будет конкретный результат для большего количества обменов между людьми в рамках правового поля», — сказал он.

Борьба с коррупцией в интересах инвесторов

Экономика Монголии сильно зависит от экспорта полезных ископаемых. Здесь находятся богатые запасы меди, редкоземельных элементов и других полезных ископаемых, которые в основном используются для электромобилей и роботов, а также электронных компонентов, таких как полупроводниковые чипы.

Монголия уже давно уязвима перед коррупцией со стороны тех, кто обладает лицензирующими полномочиями в правительстве, поскольку с 1990 года страна пережила стремительную демократизацию. В 2022 году Монголия заняла 116-е место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции Transparency International с 33 баллами. баллов из 100, что на два пункта меньше, чем в прошлом году. Корея заняла 31-е место с 63 очками.

Начиная с этого года Монголия возобновила свои обязательства по борьбе с коррупцией, приняв такие меры, как внесение поправок в закон о защите осведомителей и защите политически значимых лиц. Борьба с коррупцией необходима для обеспечения безопасности иностранных инвесторов, сказал Оюун-Эрдэнэ.

«Добыча полезных ископаемых составляет около 93 процентов от общего объема экспорта страны (в стоимостном выражении)», — сказала Оюн-Эрдэне, имея в виду данные об экспорте полезных ископаемых, природных или культивированных камней, драгоценных металлов и ювелирных изделий в 2022 году.

«Именно это делает прозрачность в лицензировании (разработчики площадок для майнинга) и привлечение инвесторов, наряду с инициативами по борьбе с коррупцией, как никогда важными».

По словам Оюун-Эрдэнэ, поскольку недельный государственный визит в Сеул привел к соглашению о проведении ежегодной регулярной встречи министров Сеула и Улан-Батора по сотрудничеству в цепочке поставок редкоземельных элементов, последовали запросы инвесторов в Корее. Делегация провела мероприятие «Добро пожаловать в Монголию» в Сеуле. Это было первое подобное мероприятие, организованное за границей, в котором приняли участие около 200 корейских предпринимателей и 100 монголов.

По словам Оюун-Эрдэнэ, корейские инвесторы на мероприятии проявили интерес к окружающей среде Монголии и системе правовой защиты инвесторов, а также к мерам поддержки и стимулам.

«Я позабочусь о том, чтобы эти вопросы были рассмотрены в кратчайшие сроки», — сказал он.

Оюун-Эрдэнэ также пообещал защищать законные интересы инвесторов, в первую очередь с помощью нового агентства, предназначенного для привлечения иностранных инвестиций и развития торговли при Министерстве экономики и развития Монголии.

перевод: Татар С.Майдар

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