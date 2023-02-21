Разрушения в результате новых землетрясений в турецком Хатае. Bayraktar используют в поисках (видео)

CentralAsia (CA) - После землетрясения в центре Хатая беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Bayraktar TB2, принадлежащий Главному управлению безопасности Турции, поддерживал поисково-спасательные работы и оценку ущерба в регионе, сообщает «Анадолу».

Согласно полученной информации, БПЛА Bayraktar TB2 был отправлен в регион после землетрясений магнитудой 6,4 и 5,8, произошедших в Хатае.

БПЛА Bayraktar TB2, пролетая над жилыми районами региона, в прямом эфире передал изображения, отраженные камерой ночного видения в Центр управления чрезвычайными ситуациями AFAD в Анкаре.

Buildings damaged and destroyed in latest Hatay-based 6.4 and 5.8 magnitude earthquakes are inspected by Bayraktar TB2 UAVs belonging to the Turkish General Directorate of Security



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Подразделения, просматривавшие кадры в центре, руководили группами в регионе и поддерживали поисково-спасательные работы и усилия по оценке ущерба.

Землетрясения произошли вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией. Их магнитуда составила до 6,4. Это произошло спустя две недели после разрушительных землетрясений на границе Турции и Сирии 6 февраля (магнитудой до 7,8)

Новые землетрясения привели к гибели четырех человек в Сирии и трех — в Турции. В двух странах пострадали не меньше 764 человек. Жертвами стали больше 41,1 тыс. в Турции и не меньше 5,8 тыс. в Сирии.