Разрушения в результате новых землетрясений в турецком Хатае. Bayraktar используют в поисках (видео)

CentralAsia (CA) - После землетрясения в центре Хатая беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Bayraktar TB2, принадлежащий Главному управлению безопасности Турции, поддерживал поисково-спасательные работы и оценку ущерба в регионе, сообщает «Анадолу».

Согласно полученной информации, БПЛА Bayraktar TB2 был отправлен в регион после землетрясений магнитудой 6,4 и 5,8, произошедших в Хатае.

БПЛА Bayraktar TB2, пролетая над жилыми районами региона, в прямом эфире передал изображения, отраженные камерой ночного видения в Центр управления чрезвычайными ситуациями AFAD в Анкаре.

Buildings damaged and destroyed in latest Hatay-based 6.4 and 5.8 magnitude earthquakes are inspected by Bayraktar TB2 UAVs belonging to the Turkish General Directorate of Security



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/7XuPPysaq2