Пентагон объявил детали нового пакета военной помощи Украине на $460 млн. Что в него входит?

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CentralAsia (CA) - Министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине общим объемом $460 млн. Ранее президент США Джо Байден в ходе необъявленного визита в Киев сообщил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, сообщается на сайте Пентагона.

Согласно перечню, в пакет вошли дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и минометные снаряды калибра 120 миллиметров.

Также в пакете - четыре радиолокационные системы, дополнительные ПТРК Javelin и подрывные снаряды (количество не уточняется), около 2000 противотанковых ракет, четыре боевые машины пехоты Bradley, две тактические машины, противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, средства связи, медицинские средства и запчасти для техники.

Во время визита американский президент также заверил, что Украина получит «миллиарды бюджетной помощи». Помимо этого Джо Байден сообщил о планах совместно с партнерами отправить Украине не менее 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.